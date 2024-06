Alev Doğan ist Mitglied der Haupt-Jury

Alev Doğan, geboren am 22. September 1989 in Bad Honnef, ist Politik-Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin bei The Pioneer. Mit einem breiten Themenspektrum von Gesellschaftspolitik bis hin zu deutsch-türkischen Beziehungen prägt sie die Medienlandschaft. Sie hostet und verantwortet den wöchentlichen Gesellschaftsüpodcast „Der 8. Tag“ und ist häufig Gast politischer TV-Talkshows wie „Maischberger“ oder „Phoenix Runde“. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit engagiert sie sich als Beiratsmitglied bei "Coach@School", einem Verein zur Leseförderung von Kindern in sozio-ökonomisch schwierigen Umfeldern. Alev spricht Deutsch, Türkisch, Englisch und Französisch, ist Mitglied der Jury des Politikawards und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter als Top Female Business Influencer und mit dem Schleswig-Holsteinischen Journalistenpreis.