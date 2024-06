Ein dicker Sommer

Drei Frauen sehnen sich nach der Unbeschwertheit des Sommers. Mit steigenden Temperaturen startet jedoch für sie die jährliche Auseinandersetzung mit ihrem Spiegelbild und die Sehnsucht nach einem Sommer, in dem der eigene Körper keine Rolle spielt.

20.06.2024, Im Rahmen der Filmschauen von 14:30-15:30 Uhr, Cinema.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Jedes Jahr, sobald die Temperaturen steigen, beginnt der Kampf um ihr Spiegelbild. Eine Geschichte, über drei Frauen, die sich jedes Jahr aufs Neue mit ihrer körperlichen Erscheinung auseinandersetzen müssen, sobald die Röcke und die Ärmel kürzer werden. Kommentare und Blicke von Familie, Freunden und Fremden häufen sich. Denn weniger Kleidung, weniger Bedecktsein bedeutet mehr Bewertung. Seit sie jung waren verbinden sie diese Jahreszeit mit Schamgefühlen, ausgelöst durch die gesellschaftlichen Erwartungen an ihre Körper. Sie fragen sich: Wie wäre der Sommer, wenn Körperformen keine Rolle spielen würden?

Laura Hornberger ist Filmemacherin und Journalistin. Sie wurde 1995 in Deutschland geboren. Nach dem Abitur studierte sie Journalismus in Stuttgart und Amsterdam und schloss das Studium 2020 mit dem Bachelor of Arts ab. Darauf aufbauend führt sie ihre Ausbildung an der Filmakademie Baden-Württemberg fort. In Reportagen und Dokumentarfilmen möchte sie weibliche Perspektiven sichtbar machen.