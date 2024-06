Der Alltag in einem malaysischen Kinderheim. Zwischen Verzweiflung und kindlicher Freude, geprägt von Ausgrenzung, Freundschaft und der tiefen Sehnsucht nach einem Ort, den die Kinder ihr Zuhause nennen können, zeigt sich ein facettenreiches Zusammenleben.

20.06.2024, 18:30 Uhr, 64 Minuten + Filmgespräch, Cinema.

Der Film A Sense of Home bietet einen Einblick in das CPS-Kinderheim in Malaysia, das aktiv gegen die weit verbreitete Gewalt und den Missbrauch von Kindern kämpft. Deepkha, elf Jahre alt, flieht vor ihrer gewalttätigen Mutter. Nach 21 Tagen im Krankenhaus kommt sie ins Kinderheim. Der Film begleitet sie auf ihrer Reise, sich in diesem neuen Umfeld zurechtzufinden. Dabei ringt sie mit ihren Emotionen zwischen der Hoffnung auf eine bessere Zukunft und der tiefen Sehnsucht nach ihrer Großmutter und einem richtigen Zuhause. Auntie Suria, die strenge, aber liebevolle Heimleiterin, widmet ihr Leben den Kindern und versucht ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. "The future is here. But the belonging is there", sagt sie. A Sense of Home zeigt den Alltag im Heim. Geprägt von Ausgrenzung und Auseinandersetzungen, aber auch von tiefen Freundschaften und der gemeinsamen Suche nach einem Ort, den die Kinder ihr Zuhause nennen können.

Julia Glass wurde 1996 in Öhringen geboren und studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. In ihrem Masterstudium nahm sie vor allem medienethische Fragestellungen wie die Repräsentation des ‚Anderen‘ in den Blick. Mit A SENSE OF HOME produzierte sie gemeinsam mit Philipp Sigle ihren ersten längeren Dokumentarfilm.

Philipp Sigle wurde 1994 in Singen am Hohentwiel geboren und absolvierte sein Studium der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Als freiberuflicher Foto- und Videograf hat er bereits vielfältige Projekte realisiert. A SENSE OF HOME ist die Abschlussarbeit seines Masterstudiums. Damit produzierte er gemeinsam mit Julia Glass sein erstes langes Dokumentarfilmprojekt.