Für alle Dokumentarfilmbegeisterte gibt es bereits im Fernsehen viel zu sehen.

Hier finden Sie die drei großartigen Filme von Wim Wenders, die auf dem SWR Doku Festival laufen (Buena Vista Social Club, Tokyo Ga, Pina). Außerdem den mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichneten Film über eine syrische Kinderärztin im unterirdischen Krankenhaus, The Cave, weitere großartige Werke wie Das Forum über das Weltwirtschaftsforum in Davos, wie Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs über die iranisch-amerikanische Journalistin und Aktivistin Masih Alinejad, die aus dem Exil in New York City gegen Kopftuchzwang, Unterdrückung und Islamisten im Iran kämpft oder über Lea Tsemel, eine jüdische Anwältin, die für Gerechtigkeit, Gleichheit, Vorurteilsfreiheit und die Unschuldsvermutung streitet.

Wim Wenders und Compay Segundo bei den Dreharbeiten zu Buena Vista Social Club SWR ©1999 Road Movies

Weitere besondere Filme sind zu sehen: Boom und Crash – Wie Spekulation ins Chaos führt ist ein Dokumentarfilm von Rupert Russell, der Spekulationen an den Rohstoffmärkten und ihren politischen, sozialen und militärischen Auswirkungen nachspürt und Der Maulwurf – Ein Detektiv im Altersheim - ein Dokumentarfilm der von dem 83-Jährigen Sergio handelt, der als verdeckter Ermittler angeheuert wird, um Missbrauchsvorwürfe im Altersheim aufzuklären.

Yuharu Atsuta in Tokyo-Ga von Wim Wenders SWR © 1985 Wim Wenders Produktion

22.06.2023

00:45 Uhr Der Maulwurf – Ein Detektiv im Altersheim 02:15 Uhr Boom Crash – Wie Spekulation ins Chaos führt 06:45 UIhr Das Forum

27.06.2023

23:30 Uhr Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs 01:00 Uhr Lea Tsemel 02:30 Uhr The Cave

29.06.2023

Und nach dem Festival geht es weiter – in der ARD Mediathek bei

BEST OF SWR DOKU FESTIVAL! Hier finden Sie alle die Filme bis zum 6. Juli 2023