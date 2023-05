Auf der einen Seite eine junge Frau, die als deutsche Jüdin nach Auschwitz verschleppt wird und nur dank ihrer musikalischen Begabung überlebt. Auf der anderen Seite ein international gefeierter Dirigent, der nach anfänglichem Zögern mit den Nazis paktiert.

29.06.2023, 14:15-15:45 Uhr + Filmgespräch, Gloria 2.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz - Filminhalt

„Das also ist jetzt die letzte Station“, erinnert sich die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch. Es ist für die damals 17-jährige Jüdin jener Augenblick, als sie an der Rampe des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau stand. „Cello gespielt“, antwortete sie auf die Frage, was sie bisher gemacht habe. Die Antwort rettete ihr Leben. Sie wurde aufgenommen in das sogenannte „Mädchenorchester von Auschwitz“. Das ist eine Biographie, die Christian Berger in seinem Film erzählt. Die andere ist jene des Dirigenten Wilhelm Furtwängler, der die Emigration scheute, zaghaft gegen die Ausgrenzung jüdischer Musikerinnen und Musiker protestierte, sich willig arrangierte – hofiert, naiv und fügsam. Daniel Barenboim sagt zu Furtwänglers Haltung, er habe „auf seine Weise mitgemacht“. Der Dokumentarfilm erfasst im Gespräch mit den Dirigenten Daniel Barenboim und Christian Thielemann, den Kindern von Wilhelm Furtwängler und der 97-jährigen Cellistin Anita Lasker-Wallfisch das klassische Musikleben „unterm Hakenkreuz“ in all seinen Widersprüchlichkeiten von deutscher Hochkultur und der Hölle von Auschwitz.

Christian Berger ist Journalist und Regisseur von Dokumentarfilmen. Seit 2010 hat er zehn Musikdokumentationen gedreht – mit Stars wie Daniil Trifonov, Simon Rattle, Paavo Järvi oder Teodor Currentzis. Zu seinen erfolgreichsten Filmen zählen „Beethovens Neunte – Symphonie für die Welt“ und „Mission Mozart“ mit Lang Lang, den Wiener Philharmonikern und Nikolaus Harnoncourt, der 2017 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet wurde. Bergers Filme werden weltweit gesendet, auf DVD und Blu-ray veröffentlicht und auf internationalen Festivals gezeigt.