Das inspirierende Porträt eines Künstlers in seinem Leben zwischen traditioneller Karriere, neuen Wegen in der Welt der Klassik, dem Impuls des politischen Engagements und der ständigen künstlerischen Herausforderung.

29.06.2023, 16:30-18:30 Uhr + Filmgespräch, Gloria 2.

Igor Levit - No Fear - Filminhalt

„Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf, mein‘ Zeit zum End sich neiget“. Ein kahler Kirchenraum. Licht fällt durch das bunte Glas der Fenster, bricht sich im polierten Glanz des Flügels. Kein Ende markiert hier der Bach’sche Choral, sondern Lebensglanz. Der Pianist Igor Levit, hingegeben und wie verschmolzen mit seinem Instrument, erkundet die Komposition, befreit sie aus dem Formalen. Lässt sie leben. Levit gilt als einer der aufregendsten Pianisten der Gegenwart, weil er nicht den traditionellen Pfaden der klassischen Musikszene ergeben folgt. Ein gesellschaftlich engagierter Musiker. „Citizen. European. Pianist.“ – so seine Selbstbeschreibung. Im Zentrum des Films steht der Musiker Levit. Wie er sich die Musik aneignet, intellektuell erkämpft, sie gleichsam erhört. Und der unvermittelte Schnitt, den die Pandemie bedeutete. Ein barbarisches Aus – und die Suche nach einem Neubeginn. Etwa hin zu jenen, voller Sensibilität des Miteinander strahlenden Szenen, wenn Levit und sein Tonmeister Andreas Neubronner eintauchen in die Partituren. Beethoven zum Beispiel. Als Kind, so Levit, seien ihm dessen Kompositionen eingegangen wie ein Messer: „Beethoven kennt keine Angst“. No fear eben.

Regina Schilling, geb.1962, lebt und arbeitet in Köln und Berlin. Sie studierte Literaturwissenschaften und Pädagogik und arbeitete als Pressereferentin beim Verlag Kiepenheuer & Witsch. Seit 1997 ist sie freiberuflich tätig als Journalistin, Kinder- u. Jugendbuchautorin und Dokumentarfilmerin. Für ihren Dokumentarfilm „Geschlossene Gesellschaft – Der Missbrauch an der Odenwaldschule“ wurde sie 2012 mit dem Grimme Preis ausgezeichnet. Auswahl Filmographie:

2011 Geschlossene Gesellschaft – Der Missbrauch an der Odenwaldschule,

2014 Titos Bille, 2018 Kulenkampffs Schuhe