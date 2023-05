„Was ist ein gutes Leben? Ich hab keine Ahnung davon! Aber die Luft will ich auch mal riechen.“ Zehn Jahre lang begleiten wir den jungen Kalle in seiner Welt beim Aufwachsen im Berliner Plattenbau.

29.06.2023, 16:15-17:45 Uhr + Filmgespräch, Gloria 1.

„Es gibt Kerle, die schlagen. Es gibt Gentlemen. Und es gibt Kerle wie mich.“ So nüchtern formuliert es Pascal, genannt Kalle. Über zehn Jahre begleiteten ihn Tine Kugler und Günther Kurth mit der Kamera. Man sieht Kalle als Kind – beim Fußballtraining und mit Kaninchen Flecki. Allee der Kosmonauten – im Osten Berlins, Vorzeigeprojekt des sozialistischen Wohnungsbaus. Ein selbstbewusster Junge, der in der Kantine der Arche mehr Spaghetti fordert. Erste Liebe, Mutproben und Freundschaften, später Drogen, Messerangriff auf einen Mann, Verhandlung, Verurteilung, Knast. Hier verlässt die Kamera Kalle, stellt die Haft in animierten Zeichnungen nach. Die Welt draußen dreht sich weiter. Opa wünscht sich die DDR zurück. Oma besiegt den Alkoholismus. Mama schickt zum 18. Geburtstag Raketen in die Nacht. Für Kalle beginnt eine Odyssee zurück zu sich. Er bereut seine Tat. Eine ehrliche, fesselnde und warmherzige Geschichte über Familie, Schicksal und Schuld – getragen von der Hoffnung, dass am Ende ein besseres Leben möglich ist.

Kalle wird zum Gespräch im Anschluss an den Film vor Ort sein.

Tine Kugler (*1971, Füssen) studierte Soziologie, Medienwissenschaft sowie Komparatistik und war Dozentin für Mediensoziologie an der Uni Konstanz. 2002 drehte sie ihren ersten Dokumentarfilm Die Kanzlermacher, über die Spindoktoren im Bundestagswahlkampf. Nach zahlreichen Dokumentationen und investigativen Beiträgen fürs Fernsehen begann sie 2011 zusammen mit Günther Kurth die Arbeit am Langzeitprojekt Kalle Kosmonaut.

Günther Kurth (*1970, Bayern) hatte seinen Einstieg ins Film- und Fernsehgeschäft als Techniker bei Bavaria Film. Danach wechselte er zu ProSieben, wo er zuletzt als Regisseur, Editor und Executive Producer für die On- Air-Promotion zuständig war. 2000 machte er sich selbstständig, entdeckte dabei seine Leidenschaft fürs Dokumentarische und gründete zusammen mit Tine Kugler KMOTO Film. Kalle Kosmonaut ist sein Langfilmdebüt als Regisseur und Kameramann.