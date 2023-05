Generation Euromaidan - Sehnsucht nach Demokratie

Der Dokumentarfilm begleitet drei junge Journalist:innen und Aktivist:innen, die sich zu Politiker:innen eines zerbrechlichen demokratischen Systems entwickeln. Eine Geschichte über Korruption, Engagement und die Nähe der Ukraine zu Europa.

Wie entsteht eine junge Demokratie in einem postsowjetischen Land? Gemeinsam haben sie auf dem Maidan für die Absetzung von Wiktor Janukowytsch gekämpft. Drei befreundete Journalist:innen stehen zusammen in ihrem Kampf für Gleichberechtigung und gegen Korruption, Oligarchie, Lobbyismus. Serhij Leschtschenko, Switlana Salischtschuk und Mustafa Najjem kämpfen für eine Demokratie nach westlichem Vorbild, für eine freie pluralistische Gesellschaft. 2014 werden sie ins Parlament gewählt und zu Galionsfiguren einer neuen Generation. Sie initiieren fortschrittliche Gesetze und geraten so ins Spannungsfeld zwischen ihren Idealen und den Realitäten des politischen Alltags. Als 2019 mit Wolodymyr Selenskyjs Wahl eine neue politische Bewegung beginnt, müssen die Helden der Euromaidan-Revolution ihren Platz im Parlament räumen. „Vor fünf Jahren wussten wir genau, wo unser Feind war. Inzwischen hat er gelernt zu imitieren“. Reformen, Menschlichkeit, Patriotismus. Als Russland auf Putins Befehl ihr Land angreift, vereinen sich die unterschiedlichen demokratischen Kräfte im Land.

Kristof Gerega (*1981, Breslau, Polen) wuchs sowohl in Polen als auch in Deutschland auf. Er studierte Schauspiel in Bern, aber auch Philosophie und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Bereits sein erster Dokumentarfilm No Longer Our Homeland wurde 2016 auf internationalen Filmfestivals gezeigt. Generation Euromaidan ist Kristofs zweiter Dokumentarlangfilm als Autor und Regisseur. Momentan wohnt er in Berlin.