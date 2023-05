Berlin Bytch Love

Sophie und Dominik, ein junges, obdachloses Liebespaar in Berlin sorgen füreinander. Doch plötzlich muss sich Dominik wegen mehrerer Straftaten vor Gericht verantworten, der Winter naht und Sophie ist schwanger.

28.06.2023, 17:00-18:30 Uhr + Filmgespräch, Gloria 2.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Abgehauen aus dem Elternhaus sind sie. Frei sein – das ist ihr Traum. Und jetzt? Seit einem halben Jahr leben Sophie, 15, und Dominik, 17, auf den Straßen rund um den Görlitzer Park in Berlin. Was man so Leben nennt in dieser trüben Gegend. In Hauseingängen schlafen, Flaschen sammeln, schnorren, abhängen, Passanten anmachen. Auch Drogen sind im Spiel. Aber sie lieben sich. Und das so bedingungslos und absolut, wie man es als Teenager tut. „Mach den Kopf hoch, mein Prinz“, sagt Sophie, „sonst fällt die Krone runter.“ Mittlerweile ist Sophie als vermisst gemeldet und wird von der Polizei gesucht. Auch ist sie schwanger, eine eigene Wohnung wäre schön. So schön, wie die Spaziergänge im Grünen. Der Winter kommt. Dominik muss sich für mehrere Straftaten verantworten. Sich nach Frankreich absetzen, wie es ein Freund überlegt. Wäre das eine Chance? Die Gerichtsverhandlung eröffnet eine Möglichkeit, einen Weg aus dem Abseits zu finden. Mit Ausblick auf eine Wohnung im verschlafenen Eberswalde scheint sich das Leben zu wenden. Sind damit wirklich alle Probleme gelöst? Traum und Versprechen. Ihre Liebe ist stark. „Der Wald ist grün. Ich liebe dich. Ich dich auch.“

Heiko Aufdermauer (*1976, Fürth) reiste nach dem Abitur zunächst für zwei Jahre allein mit dem Fahrrad nach Afrika. Anschließend studierte er Filmwissenschaften an der Humboldt Universität Berlin, ab 2001 Filmregie an der HFF Konrad Wolf. Dort machte er 2007 sein Diplom mit dem preisgekrönten Langspielfilm Zeit der Fische. Neben einem Dokumentarfilm in der Lausitz, drehte er mehrfach für ARTE im Ausland. In den folgenden Jahren realisierte er mit seiner eigenen Produktionfirma SILENTFILM viele Kurzformate und Musikvideos. Derzeit arbeitet er an verschiedenen langen Filmprojekten im Grenzbereich der dokumentarischen Form.

Johannes Girke lebt und arbeitet in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als Regisseur, Kameramann und Editor. Er studierte Experimentelle Filmgestaltung an der UdK Berlin. Seine Produktionen, die sich dokumentarisch im Kontext gesellschaftlicher Veränderungsprozesse bewegen, sind genaue Beobachtungen einer sich immer wieder neu erfindenden Welt. In den letzten Jahren standen eher kürzere Formate im Mittelpunkt seines Schaffens. BERLIN BYTCH LOVE ist sein erster Langfilm.