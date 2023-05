Maria Speth (*1967, Bayern) lebt in Berlin, ist Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin. Regiestudium an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Nach ihrem preisgekrönten Diplom-Spielfilm In den Tag hinein erhielt ihr zweiter Spielfilm Madonnen den Hessischen Filmpreis als Bester Film. 2009 gründete Speth die Produktionsfirma Madonnen Film, in der auch ihr mehrfach ausgezeichneter, erster Dokumentarfilm 9 Leben entstand. Auch ihr zweiter Dokumentarfilm Herr Bachmann und zeine Klasse erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Silbernen Bären der Jury und den Publikumspreis der Berlinale 2021, den Firebird Award in Hong Kong, den deutschen Filmpreis in Gold 2021, den Bayrischen Filmpreis für den Besten Schnitt und den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2022. Speth ist Mitglied im Bundesverband Regie (BVR), der Deutschen und Europäischen Filmakademie und Mitglied der Akademie der Künste.