Rainer Homburg ist Mitglied der Musikfilm-Jury

Rainer Homburg, geboren in Gelsenkirchen, wuchs in Deutschland und Brasilien auf, studierte in Köln und Detmold Kirchenmusik, Dirigieren, Orgel, Philosophie und Musikwissenschaften. Achtzehn Jahre war er Landeskantor in Lippe und Leiter der Kirchenmusik an St. Marien in Lemgo. Er gründete darüber hinaus den Kammerchor der Marien-Kantorei Lemgo, heute Handel’s Company | Choir und Handel’s Company, ein Orchester für Alte Musik. Im Jahr 2008 wurde er mit diesen Ensembles mit dem ECHO-Klassik für seine Einspielung von Werken Johann Kaspar Ferdinand Fischers ausgezeichnet. Seit 2010 ist er künstlerischer Leiter der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. Zahlreiche CD-Einspielungen, u.a. für das Label MDG sowie regelmäßige Rundfunk- und Fernsehauftritte dokumentieren die erreichte künstlerische Neuausrichtung des Knabenchores. Darüber hinaus ist Rainer Homburg als Hochschuldozent und in der Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker tätig.