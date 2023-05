Das SWR Doku Festival gehört zu den ganz besonderen Veranstaltungen, die nicht mehr wegzudenken sind aus dem kulturellen Leben in Baden-Württemberg. Vom 27. bis 30. Juni 2023 werden wieder herausragende Filme gezeigt, die unter anderem für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert sind. Zu diesem Anlass begrüße ich alle Filmemacherinnen und Filmemacher sowie das Kinopublikum im Namen der Landesregierung sehr herzlich!

Baden-Württemberg gehört im Bereich Dokumentarfilm traditionell zu den bedeutendsten Regionen in Deutschland. Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich hier mit der Süddeutschen Rundfunk-Reihe „Zeichen der Zeit“ eine legendäre Dokumentarfilmtradition etabliert, die sich später als „Stuttgarter Schule“ bundesweit einen klangvollen Namen machte. In dieser Tradition steht auch das SWR Doku Festival mit seinen spannenden Beiträgen, die gleichermaßen faszinieren und berühren, unterhalten und aufklären.

Auch in diesem Jahr können wir uns wieder auf Meisterwerke der Erzähl- und Kamerakunst freuen, auf Preisträgerfilme, Werke von Studierenden und besondere Filmreihen. Das Wunderbare an diesem Genre ist, dass Dokumentationen nicht nur auf authentische Art und Weise unterhalten, sondern auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllen: In einer Welt, in der sich vieles rasant wandelt, veranschaulichen und kommentieren diese Filme unsere Realität und helfen damit der Zuschauerin und dem Zuschauer, sie einzuordnen.

In diesem Sinne können wir gespannt sein auf die diesjährigen Filmbeiträge in den verschiedenen Kategorien. Mein herzlicher Dank gilt allen Filmemacherinnen und Filmemachern, den Jurys und den Organisatorinnen und Organisatoren. Dem SWR Doku Festival wünsche ich viel Erfolg, den Zuschauerinnen und Zuschauern inspirierende Filmerlebnisse und natürlich gute Unterhaltung!

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg