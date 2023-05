Wut, Angst,Unsicherheit, aber auch Dankbarkeit, Stolz und viele andere Emotionen. Star begleitet den ukrainischen Künstler Lue Bason auf seiner Reise. Denn er kämpft auf seine eigene Weise für eine bessere Zukunft.

29.06.2023, Im Rahmen der Filmschauen (16:15-17:15 Uhr + Filmgespräch und 18:00-19:15 Uhr + Filmgespräch), Cinema.

Infos zu Tickets und Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

Mit Beginn des Krieges weiß er plötzlich nicht wohin. Dem eigenen Land helfen. Aber wie? Sein altes Leben gibt es nicht mehr. Aufgeben ist keine Option. Weitermachen. Sich ans Klavier setzen und Lieder schreiben. Er macht sich nach Deutschland auf und muss dabei viel zurücklassen. Star begleitet den ukrainischen Künstler Lue Bason auf seiner musikalischen Reise und in ein neues Leben. Lue verarbeitet seinen Schmerz in dem Song Star, der für den Beginn des Neuanfangs in Deutschland steht. Darin bringt er die wiedergefundene Leidenschaft und seine Hoffnung in die Musik zum Ausdruck. Star erzählt, wie Krieg und Immigration nicht nur sein Leben, sondern auch seine Musik und seine Lieder beeinflussen. Die scheinbar glamouröse Welt des talentierten Künstlers verschmilzt dabei mit der Trauer über den Krieg und seiner Flucht aus der Ukraine. Keine erdachte Kulisse, sondern die schmerzliche Realität. Einsam auf einer dunklen Bühne. Zwischen den Höhen und Tiefen zeigt sich, was sich hinter der Euphorie und dem Leid versteckt.

Ekaterina Gradoboeva, *2002, Sankt Petersburg (Russland), studiert seit Oktober 2021 an der Merz Akademie Stuttgart. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich Film und Video. Bereits vor ihrem Studium entdeckte sie ihre Liebe zur Kameraarbeit und übernimmt bei ihren Projekten Regie und Kamera selbst. Dabei sind Musik und Musikvideos für die Filmemacherin eine große Inspiration. Durch die Arbeit an Star und dem damit verbundenen Blick hinter die Kulissen, ging für sie ein Wunsch in Erfüllung.

Yeva Kiseleva (auch Eva Kiseleva), *2001 in Rasskosowo (Russland), studiert seit 2020 an der Merz Akademie Stuttgart im Bereich Film und Video. Egal ob als Regisseurin, Produzentin, Setrunnerin oder in ihren Musikvideos. Yeva steht vor und hinter der Kamera. Die Liebe zum Bewegtbild verbindet sie mit ihrer Leidenschaft für die Musik. Sie gewann mit ihrem Musikvideo zu Corvette den Jugendfilmpreis 2022. Mit Star wagt sie sich das erste Mal an einen dokumentarischen Film.

Lara Schütz, *2003, Stuttgart, studiert seit März 2022 Gestaltung, Kunst und Medien an der Merz Akademie in Stuttgart. Ihr Fokus liegt auf den Bereichen Film und Video. Während des Studiums konnte sie wertvolle Erfahrungen in der Produktion sowie am Set sammeln. Besonders interessiert ist sie an dokumentarischen Projekten, vorrangig Musikdokumentationen und Konzertfilmen. Diese Vorliebe bestätigte sich während der Arbeit an dem Dokumentarfilm Star, welcher zum Herzensprojekt für sie wurde.