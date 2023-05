Herzlich willkommen in der größten Autowaschanlage Europas. Menschen scheinen Teil einer Maschinerie, werden von ihr verschluckt. Ein künstlerisch ruhiger Blick in schwarz-weiß.

29.06.2023, Im Rahmen der Filmschau (18:00-19:15 Uhr + Filmgespräch), Cinema.

Irgendwann fliegt die Menschheit zum Mars. Wer darf mitkommen, wer muss bleiben? An manchen Orten haben sich die Dinge längst auf den Weg gemacht. Mensch und Maschine sind losgeflogen, ungewiss ihrer Zukunft, in den unendlichen Kosmos. Sicher im Auto sitzen. Trocken bleiben. In Schaum getaucht und wieder befreit. Bürsten, Putzlappen, gedämpftes Dröhnen und wechselndes Licht. Herzlich willkommen in der größten Autowaschanlage Europas. Stuttgart-Feuerbach – hier werden jeden Tag bis zu 3.000 Autos gereinigt und poliert. Dort treffen Menschen, die mit Maschinen Maschinen waschen, auf die Menschen, die in ebendiesen Maschinen geborgen sitzen. Die Berührungen sind funktional und routiniert. Die Astronauten von Feuerbach erzählt von Menschen, die Teil einer Maschinerie sind, von ihr verschluckt werden. Der Blick in ruhigem Schwarz-Weiß, ein Kontrast zum sonst so lauten und bunten Ort.

Johann Schilling, *1999, Bielefeld, realisierte schon früh eigenständig Theater- und Filmprojekte. Nach seinem Abitur lebte er für ein Jahr in Georgien, wo er für eine lokale NGO Jugendangebote koordinierte und durchführte. Seit 2020 studiert er an der Filmakademie Baden-Württemberg das Fach Regie und fokussiert sich dabei in seinem künstlerischen Schaffen auf die Themen Fremdheit sowie den Blick auf die Menschen, die in der postmodernen Welt unsichtbar erscheinen.