VIVAS (Premiere)

Der kräftezehrende Kampf zweier Mütter, die sich nach der Ermordung ihrer Töchter für den Schutz von Frauen vor Feminizide einsetzen und sich dabei auch gegen den mexikanischen Staat auflehnen.

24.06.2022, 17:00 Uhr, 90 min, Cinema.

Inhaltsverzeichnis

In einem Land, in dem täglich 11 Frauen ermordet werden, entsteht eine neue feministische Welle. Die Gewalt gegen Frauen in Mexiko nimmt kein Ende und wird hier anhand der Geschichten von Lorena und Karen beschrieben – zwei Müttern, die nach der Ermordung ihrer Töchter Fátima und Renata um den Zugang zu Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen. Diese Morde ereigneten sich in Estado de México, einer Region, die die Liste der Bundesstaaten mit der höchsten Zahl an Feminiziden im Land anführt. Bereits vor drei Jahrzehnten wurde Mexiko von einer Serie von Frauenmorden in der US-Grenzstadt Ciudad Juárez heimgesucht. Die Dämonen dieser Zeit leben in den heutigen Feminiziden wieder auf. Im Februar 2015 wurde die zwölfjährige Fátima auf dem Heimweg von der Schule von drei Nachbarn abgefangen, die das junge Mädchen anschließend sexuell missbrauchten und ermordeten. Renata war im November 2020 dreizehn Jahre alt und wurde vom Ex-Partner ihrer Mutter in ihrem eigenen Zuhause ermordet. Nach den Morden an ihren Töchtern trafen sich Lorena und Karen mit feministischen Kollektiven und anderen Müttern, die den gleichen Schmerz wie sie erlitten haben. Seitdem führen diese Frauen einen erbitterten und kräftezehrenden Kampf, in dem sie stets auf die gegenseitige Unterstützung zählen können. Hinter den Opfern steht eine Lebensgeschichte, die fortbesteht und die der Grund für den Aufstieg der feministischen Bewegung in verschiedenen Teilen des Landes ist: Frauen, die für ihr Recht kämpfen zu existieren, zu überleben und ein Leben ohne Gewalt zu führen. Diesen Kampf begleitet VIVAS hautnah und gibt den Frauen des Landes eine Stimme, die der Dringlichkeit des Themas Ausdruck verleiht.

Premiere beim SWR Doku Festival! Der Film VIVAS feiert am 24.06.2022 (17:00 Uhr) Premiere beim SWR Doku Festival in Stuttgart.

SWR Angélica Cruz Aguilar

Angélica Cruz Aguilar (*1988, Mexiko-Stadt) studierte dort Journalismus und Kommunikation. Sie arbeitete in verschiedenen Medienhäusern als Reporterin, Fotografin und Cutterin. Master in Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Seit 2012 lebt sie in Stuttgart. Direktorin und Moderatorin der spanischsprachigen Radiosendung Radio Hispanohablante im Freien Radio für Stuttgart (FRS 99.2FM). Hauptthemen sind Migration und Integration, soziale Gerechtigkeit, Feminismus u.v.m. Außerdem arbeitet sie im Projekt Migranten informieren Migranten zusammen mit dem Gesundheitsamt Stuttgart, weiterhin als Korrespondentin für verschiedene journalistische Plattformen in Lateinamerika und ist feministische Aktivistin.