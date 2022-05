Rainer Homburg ist Mitglied der Musikfilm-Jury

SWR Rainer Homburg

Rainer Johannes Homburg, geboren in Gelsenkirchen, wuchs in Brasilien und Deutschland auf. Er studierte in Köln und Detmold Kirchenmusik, Dirigieren, Orgel, Philosophie und Musikwissenschaften. 1991 legte er die A-Prüfung für Kirchenmusik, 1992 die künstlerische Reifeprüfung für Orgel und 1997 die künstlerische Reifeprüfung für Dirigieren ab. Er besuchte zahlreiche Meisterkurse und absolvierte Ausbildungen bei Lawrence Forster an der Deutschen Oper Berlin und bei Michael Gielen im Südwestfunk-Orchester Baden-Baden. Achtzehn Jahre arbeitete er als Landeskantor und Organist in Lemgo und war dort musikalischer und künstlerischer Leiter der Marien-Kantorei Lemgo. Weiterhin war er Leiter der Lemgoer Internationalen Orgeltage und Geschäftsführer des C-Kirchenmusikkurses an der Lippischen Landeskirche und wurde 1998 zum Fachreferenten der Lippischen Landeskirche für Kirchenmusik ernannt. Homburg gründete den Kammerchor der Marien-Kantorei Lemgo, heute Handel’s Company Choir und die Handel’s Company – Orchester für Alte Musik und wurde 2008 mit diesen Ensembles mit dem ECHO-Klassik ausgezeichnet. Seit 2010 ist er künstlerischer Leiter der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und verantwortete für den Chor bereits rund 450 Auftritte im In- und Ausland. Zahlreiche CD-Einspielungen, u.a. für das Label MDG sowie regelmäßige Rundfunk- und Fernsehauftritte dokumentieren die erreichte künstlerische Neuausrichtung des Knabenchores. Homburg ist zusätzlich als Hochschuldozent und in der Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker tätig