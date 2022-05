Prof. Fola Dada ist Mitglied der Musikfilm-Jury

SWR Annette Cardinale

Prof. Fola Dada, mit bürgerlichem Namen Folashade Dada, ist vielseitige Künstlerin, studierte Jazzsängerin, Tänzerin und Dozentin – sie hat mit Stepptanzen á la Fred Astaire begonnen – und hat über sechs Staffeln beim Vocalcoaching die DSDS-Kandidaten Dieter Bohlens betreut. Sie ist Frontfrau der Hattler Band von Bass-Legende Hellmut Hattler, Bandsängerin der SWR Big Band und verwirklicht mit ihrer eigenen Band ihre Liebe zur Soul-, Jazz- und Reggaemusik. Der Comedian Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle hat sich in sie »verliebt« und gleich ein ganzes Programm um sie herum gestrickt. Mit Rainer Tempel singt sie einen Liederzyklus über Gedichte von Edgar Allan Poe und Emily Dickinson und – mit ihrem Sophisticated Ladies Programm huldigt sie den bekannten und weniger bekannten Jazz-Diven. Sie liebt Jazz, den Afrobeat Nigerias, der Heimat ihres Vaters, und die alten Blues- und Soul-Schallplatten ihrer deutschen Mutter. Fola Dada steht für Vielseitigkeit und Authentizität. In der deutschen Jazz- und Soulszene gibt sie zusammen mit namhaften Kolleg:innen in den verschiedensten Besetzungen Konzerte vor begeistertem Publikum. Sie ist Professorin für Jazz- und Popgesang an der Musikhochschule Mannheim, Dozentin an den Musikhochschulen Stuttgart und Nürnberg und Chefin ihrer eigenen Gesangschule Stimmwerk in Stuttgart. Dank ihres Talents, ihrer Energie und Persönlichkeit ist sie auf unterschiedlichsten künstlerischen Gebieten zu Hause.