„Dokumentarfilme regen uns zum Nachdenken und Hinterfragen an und speisen uns nicht mit schnellen Antworten ab.“

SWR Christof Sage

Gute Dokumentarfilme zeigen uns Ungekanntes oder so noch nicht Gesehenes und lassen uns Bekanntes neu entdecken. Sie vermitteln Informationen, erzählen uns von anderen Kulturen und von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Sie regen uns zum Nachdenken und Hinterfragen an und speisen uns nicht mit schnellen Antworten ab. Ich freue mich sehr, dass wir das diesjährige SWR Doku Festival wieder live und real vor Ort in Stuttgart erleben können. Die aktuelle Situation zeigt mehr und mehr, dass sich desinformierende Inhalte im Netz schnell und weit verbreiten und es einer korrekten Einordnung dieser Inhalte bedarf. Dokumentarfilme sorgen mit einer vertieften Recherche und seriösen Informationen für die richtige Orientierung und Unterstützung.

Das SWR Doku Festival findet dieses Jahr wieder – wie gewohnt – in den Stuttgarter Innenstadtkinos statt und ist ein wirkmächtiges Zeichen des herausragenden Filmstandorts Baden-Württemberg. Auch Stuttgart ist eine Filmstadt. Neben den vielen hier stattfindenden Filmfestivals gibt es in Stuttgart und der Region renommierte Ausbildungsstätten wie die Ludwigsburger Filmakademie oder die Hochschule der Medien.

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat die große Bedeutung des Dokumentarfilms schon vor vielen Jahren erkannt und engagiert sich seitdem im Trägerverein für das Haus des Dokumentarfilms, das seinen Sitz in Stuttgart hat und ein europaweit einzigartiges Archiv mit hervorragender Forschungs- und Förderleistung führt. Ich freue mich, dass dieses wichtige Festival seiner besonderen Rolle im Bereich des Filmschaffens auch in diesem Jahr gerecht wird. Herzlichen Dank an alle beteiligten Filmschaffen - den, dem Organisationsteam und der Jury des SWR Doku Festivals für ihren großen Einsatz. Danke an alle klugen, mutigen, kritischen und neugierigen Filmschaffenden, die uns auch in Zukunft die Augen öffnen und unseren Horizont erweitern. Die uns mitnehmen auf eine Reise in manchmal vergangene, manchmal fremde Welten. Und die uns wichtige, reale Geschichten erzählen, mitten aus dem Leben gegriffen. Allen Filmliebhaberinnen und -liebhabern wünsche ich interessante und belebende Filmerlebnisse.

Dr. Frank Nopper

Oberbürgermeister Stuttgart