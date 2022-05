SWR Staatsministerium Baden-Württemberg

Das SWR Doku Festival hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2017 als feste Größe im hiesigen Kulturkalender etabliert. Auch in der neuen Auflage werden wieder herausragende Filmwerke gezeigt, die für den Deutschen Dokumentarfilmpreis als eine der renommiertesten Auszeichnungen im deutschsprachigen Europa nominiert sind. Zudem laufen auch Filmreihen außerhalb der Konkurrenz. Zu diesem besonderen Anlass, dem sechsten SWR Doku Festival vom 21. bis 24. Juni, begrüße ich alle Filmemacherinnen und Filmemacher sowie das Kinopublikum sehr herzlich!

Große Leinwand und voller Sound – darauf freuen sich sicherlich viele Filmbegeisterte, die in den letzten beiden Jahren als Folge der Corona-Pandemie auf so manches Erlebnis dieser Art verzichten mussten. In unbekannte Welten eintauchen, sich berühren lassen, Bekanntes neu entdecken, staunen über neue Einblicke: All das und noch vieles mehr lassen uns Dokumentarfilme erleben. Und das gilt im Besonderen für die diesjährigen Preisträgerfilme, die allesamt wahre Meisterwerke der Erzähl- und Kamerakunst sind.

Das Genre des dokumentarischen Films hat eine lange Tradition im Land: Zusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergibt der SWR schließlich schon seit 2009 den Deutschen Dokumentarfilmpreis, der zuvor unter dem Namen Baden-Württembergischer Dokumentarfilmpreis firmierte. Wie kaum einem anderen Medium gelingt es dem Dokumentarfilm, die Menschen in seinen Bann zu ziehen, sie zu informieren und Zusammenhänge aufzudecken und neue Denkanstöße zu liefern. Gleichzeitig können die Filme zum interkulturellen Verständnis beitragen, Brücken bauen zwischen Kulturen und Kontinenten und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, indem sie verschiedene Sichtweisen und Lebenssituationen erlebbar machen.

In diesem Sinne können wir uns freuen auf die diesjährigen Filmbeiträge, die beim sechsten SWR Doku Festival gezeigt werden. Und wir dürfen gespannt sein, wer in den verschiedenen Kategorien mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wird. Mein herzlicher Dank gilt allen Filmemacherinnen und Filmemachern, den Jurys und den Organisatorinnen und Organisatoren des SWR Doku Festivals. Ich danke allen, die die Verleihung des Dokumentarfilmpreises durch ihren Einsatz möglich machen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich inspirierende Filmerlebnisse und natürlich gute Unterhaltung!

Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg