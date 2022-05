SWR ©SWR Alexander Kluge

Liebe Besucher*innen des SWR Doku Festivals,

Kino ist seit jeher Gemeinschaftserlebnis und Zufluchtsraum: Wenn die schwere Tür zum Saal geschlossen ist, bleibt ein Gefühl von Behaglichkeit in weichen Plüschsesseln, zwar längst nicht mehr begleitet vom monotonen Rattern eines Filmprojektors, aber unverändert der perfekte Rahmen, um in unbekannte Welten einzutauchen. Ein Kinofilm ist ein Erlebnis, ganz gleich ob im fiktionalen oder im dokumentarischen Fach. Deshalb freut es mich sehr, dass das SWR Doku Festival in diesem Jahr endlich wieder im Herzen Stuttgarts stattfinden kann – vor Publikum in Kinosälen. So bekommen die gezeigten Dokumentarfilme die Bühne, die sie verdienen. Filme, die in Zeiten weltumspannender Krisen von Pandemie bis Ukraine-Krieg notwendiger denn je sind, da sie relevante Themen im Großen einordnen, gewichten und vor allem eines tun: andere und neue Perspektiven eröffnen.

Dokumentarfilme und andere dokumentarische Formate gehören nach meiner Überzeugung zum Kern des öffentlich-rechtlichen Angebots. Auch deshalb hat der SWR die zurückliegenden zwei Jahre genutzt, um dieses Genre weiter zu stärken. Denn wir wollen allen Ziel- und Altersgruppen ein spannendes Angebot machen und ein starker Partner für Autor:innen und Produzent:innen dokumentarischer Stoffe bleiben. Deshalb gibt es seit 2021 erstmals eine eigene Hauptabteilung Doku, für deren Leitung wir mit Eric Friedler einen der profiliertesten Vertreter dieses Fachs gewinnen konnten. Wir haben durch interne Umschichtungen unsere Etats für Dokumentationen deutlich gestärkt, wovon auch unabhängige Produzent:innen direkt oder durch unsere Beteiligungen an nationalen und internationalen Co-Produktionen profitieren. Nie haben wir so viele und so unterschiedliche Doku-Formate produziert wie heute – insbesondere für die stark wachsende ARD Mediathek, wo dokumentarische Serien und Einzelfilme zunehmend auch ein jüngeres Publikum erreichen.

Dass das direkte Erleben der Faszination Dokumentarfilm, der Austausch mit den Kreativen dieser Branche nicht nur im Digitalen, sondern auch in der Wirklichkeit weiterhin wichtig ist, untermauert der SWR sehr gerne mit seinem ungebrochenen Engagement für das Doku Festival. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem auch in diesem Jahr wieder herausragenden Programm, spannende Kinoerlebnisse und anregende Diskussionen!

Clemens Bratzler

SWR Programmdirektor Information, Sport, Film, Service und Unterhaltung