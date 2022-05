“Der Dokumentarfilm wird gebraucht, mehr denn je.”

SWR Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Liebe Freund*innen des SWR Doku Festivals,

nach zwei Jahren Pandemie, die die Vorführungen auf den digitalen Raum beschränkt haben, kehrt das Festival wieder in den Kinosaal zurück. Dabei befindet sich unsere Welt nach wie vor in besorgniserregenden Turbulenzen. Pandemie, Klimakrise, nun der Krieg in der Ukraine: Wir erleben unruhige Zeiten, die selbstverständliche Gewohnheiten gefährden, Gewissheiten als brüchig erweisen und Neupositionierungen erfordern. Der Dokumentarfilm, der stets der Wirklichkeit verpflichtet ist, wird in diesen Krisen viel Stoff finden, leider, um seine orientierenden Kräfte zu entfalten. Er wird gebraucht, mehr denn je.

Dem SWR und der Leiterin des SWR Doku Festivals, Dr. Irene Klünder, ist sehr dafür zu danken, dass sie dem Dokumentarfilm seit 2017 Jahr für Jahr diese wichtige Bühne verschaffen. Es ist selbstverständlich, dass die MFG dieses Festival unterstützt und gemeinsam mit dem SWR den Hauptpreis vergibt. Er ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euro verbunden und damit der höchstdotierte seiner Art.

Der dokumentarische Film ist in der Geschichte Baden-Württembergs und des SWR fest verwurzelt. In den frühen 1960er Jahren bildete sich in der Dokumentarfilmabteilung des Süddeutschen Rundfunks eine Gruppe von Dokumentaristen heraus, die mit ihrem Blick auf die Widersprüchlichkeiten und Dramen des Alltags als Stuttgarter Schule stilprägend werden sollte. An diese Tradition knüpft das SWR Doku Festival an.

Dabei steckt in dem Wort »Dokument« etymologisch das lateinische »docere«, das »lehren«, »unterrichten« bedeutet. Und so sei noch am Schluss ein Hinweis auf die Doku Klasse im Rahmen des SWR Doku Festivals gestattet, die von SWR, Landesmedienanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und MFG ausgerichtet wird, und in der Schüler*innen an Dokumentarfilme herangeführt werden. Denn wir werden den Dokumentarfilm auch in Zukunft brauchen – und Menschen, die mit diesem Genre vertraut sind.

Carl Bergengruen

Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg