Die Geschichte eines Mannes, der sich zwischen seinem Glauben und einer lebensverändernden Geldsumme entscheiden muss. Imposante Bilder machen die Urgewalt der Berge spürbar.

Inhaltsverzeichnis

Im Osten Nepals, im Himalaya liegt der Berg Kumbhakarna, der in der Kultur der Sherpas eine zu Felsen gewordene Gottheit verkörpert. Die 3000 Meter hohe Ostwand des Bergs gilt als extrem schwer zu besteigen und konnte bisher noch nicht bezwungen werden. Während diese Tatsache vor allem westliche Alpinisten antreibt, untersagt die Religion der Sherpas das Besteigen des heiligen Bergs.

Ngada Sherpa lebt mit seiner Familie in einem kleinen Dorf auf über 4000 Metern Höhe. Er ist ein erfahrener Hochträger, der regelmäßig sein Leben riskiert, um die Ausrüstung von Bergsteiger:innen zu verschiedenen Gipfeln zu tragen. Allein den Mount Everest erklomm Ngada schon neun Mal. Trotz dieser lebensgefährlichen Arbeit lebt seine Familie am Existenzminimum.

Eines Tages bekommt Ngada das Angebot, eine Expedition auf den Kumbhakarna zu begleiten. Abgesehen von den hohen Risiken, die das Bezwingen der Ostwand mit sich bringt, würde Ngada entsprechend seinem Glauben den Leib Gottes besteigen. Andererseits könnte er mit dem verdienten Geld den Traum seines Sohnes Dawa, der Arzt werden will, finanzieren. Ngada wird nahezu zerrissen von seinem inneren Gegensatz zwischen seinem Glauben und der Liebe zu seinem Sohn. Gegen den Willen seiner Frau entscheidet er sich für die gefährliche Expedition.

Eliza Kubarska zeigt das Aufeinanderprallen zweier Welten. Der Respekt vor der Natur, verwurzelt im Glauben, steht im Gegensatz zum Drang der Alpinisten nach Pionierleistungen. Die Wand der Schatten rückt das Leben der Sherpa-Familie ins Zentrum. Am Ende bleibt deshalb nicht etwa die Frage, ob die Expedition erfolgreich war. Die Kernfrage ist eine andere, viel menschlichere: Kann Dawa, der Sohn der Familie, eines Tages Medizin studieren?

Eliza Kubarska (*1978, Lódz, Polen) ist eine polnische Regisseurin, Drehbuch - autorin und Produzentin. Sie ist Absolventin der Akademie für bildende Künste und der Wajda-Schule für Filmregie in Warschau, wo sie Videokunst, Bildhauerei und Filmregie studierte. Ihre Werke fokussieren zumeist auf Geschichten von Menschen und schlagen dabei Brücken zu einem ökologischen Hintergrund. 2008 gründete sie gemeinsam mit David Kaszlikowski die Produktionsfirma Vertical Vision Film Studios. Kubarska wurde u.a. beim Trento Film Festival für den Film What happened on Pam Island? mit dem Maria Bello Award ausgezeichnet, den sie 2021 mit Die Wand der Schatten erneut gewinnen konnte.