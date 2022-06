SWR Susanne Brandl

Susanne Brandl sammelte nach ihrem kunstwissenschaftlichen Studium in München erste journalistische Erfahrungen bei der Süddeutschen Zeitung, bevor sie für ein trimediales, journalistisches Volontariat zum SWR wechselte. In dieser Zeit gründete sie in München das multimediale, interkulturelle Zeitungsprojekt NeuLand – Sprachrohr für geflüchtete Menschen und Migrant:innen, für das sie seit 2015 redaktionell als Leiterin und Chefredakteurin tätig ist. Im Rahmen dieser Tätigkeit moderierte sie zahlreiche kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte. Von 2017 an war sie beim SWR als Multimedia-Journalistin im Einsatz, unter anderem für den Weltspiegel. Ein Jahr später wechselte sie als Autorin und Reporterin zur Kulturzeit-Redaktion (3sat), wo sie auch vor der Kamera stand. Seit 2020 ist sie als freiberufliche Autorin, Redakteurin und Moderatorin trimedial tätig, u.a. für den SWR, BR und 3sat, dreht Magazinfilme, Reportagen und Webvideos. Sie lebt und arbeitet in München.