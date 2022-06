Woraus besteht die bewusste Erfahrung, in der wir leben? Was ist der Sinn des Lebens? Wie können wir uns unseres Bewusstseins bewusst sein? Das sind Fragen, auf die wir vermutlich zumindest zu unseren Lebzeiten keine Antwort erhalten werden. Und dennoch, so scheint es, kommen Frauke Sandig und Eric Black dem Mysterium des Bewusstseins, des wissenden Lebens, in ihrem Dokumentarfilm AWARE ein Stück näher.

Der Film folgt sechs Menschen, die sich dem Bewusstsein aus radikal unterschiedlichen Perspektiven nähern. Während sich einige der Forscher:innen auf wissenschaftliche Methoden beziehen und Antworten im menschlichen Hirn suchen, wählen andere einen spirituellen Weg und bedienen sich östlicher Meditationsmethoden.

Bewusstsein scheint wie der Wind: Etwas, das man fühlt, aber nicht einfangen kann. Schließlich geht es um die Fähigkeit, sich selbst als denkendes Wesen wahrzunehmen und damit um jene Eigenschaft, die den Menschen zum Menschen macht und von anderen Wesen zu unterscheiden scheint. Doch auch diese vermeintliche Tatsache wird in AWARE hinterfragt. Denn es gibt Erkenntnisse, dass Pflanzen Töne wahrnehmen und selbst produzieren können. Sie sind fähig, Dinge zu erlernen und miteinander zu kommunizieren.

Black und Sandig laden uns ein, immer tiefer in den Ozean des Bewusstseins einzutauchen und einen neuen Blick auf die Welt und auf uns selbst als Menschen zu entwickeln. Was als Wissenschaftsfilm anfängt, bricht seine Grenzen nach und nach auf. Und vielleicht gibt es auf solch fundamentale Fragen auch keine allgemeingültigen Antworten. Vielleicht ist Multiperspektivität genau der richtige Weg zum Ziel.

AWARE – Auftaktfilm des Festivals, Dienstag 21.6.2022, 19 Uhr, Gloria Stuttgart Wir starten das SWR Doku Festival mit AWARE, da der Film auf die großen Grundfragen des Hierseins eingeht und so die Reihe Wir in der Welt spiegelt. Moderiert wird der Auftakt von Nicole Köster, die die Regisseurin Frauke Sandig zu Gast hat. Sie werden darüber sprechen, wie der Film entstand, wie aufwendig die Recherchen waren, was die Regisseurin erlebt hat und sie stellen sich den Fragen aus dem Publikum.

Frauke Sandig (*1961, St. Ingbert) ist Redakteurin, Regisseurin, Autorin und Produzentin. Nachdem sie Theaterwissenschaften und Germanistik in Erlangen studierte, wurde sie 1988 Redakteurin bei RIAS-TV in Berlin. Seit 1992 ist Sandig außerdem für den Bereich Feature und Dokumentarfilme bei der Deutschen Welle zuständig, wo sie bei mehreren Produktionen selbst Regie führte. Ab den 90er Jahren produziert sie darüber hinaus Kinodokumentarfilme, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden, darunter der deutsche Kamerapreis und ein Golden Gate Award beim San Francisco International Film Festival für den Film Nach dem Fall (in Zusammenarbeit mit Eric Black).

Eric Black (*Columbus, USA) ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Kameramann, Regisseur und Produzent. Nachdem er als Jugendlicher ein deutsches Gymnasium besuchte, studierte er Volkswirtschaft, Anthropologie und Fotografie an der University of California. Daraufhin absolvierte er ein Filmstudium an der San Francisco State University. Bereits mit seinem ersten Film als Kameramann, Two Eggs Any Style, konnte Black den Western States Students Academy Award gewinnen. Daraufhin arbeitete er unter anderem als Regieassistent mit dem Regisseur Jon Jost zusammen und drehte später zahlreiche, ausgezeichnete Dokumentarfilme, auch in Kooperation mit Frauke Sandig.