Lennart Behnke (*1988) arbeitet als Host, Redakteur und Filmemacher. Beim SWR Doku Festival ist er seit 2017 dabei, da noch als Redaktions-Volontär. Seitdem hat er Dokus und Reportagen in mehr als 25 Ländern weltweit realisiert, auch in Kriegs-und Krisenregionen. Stationen: On-Reporter beim ZDF-Auslandsjournal, Host für FUNK (Jäger und Sammler) und DW TV, u.a. der viralen DW-Youtube-Serie „Why Albanians only drive Mercedes?“.