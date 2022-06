SWR Eva Sauer

Eva Sauer ist Dipl. Sprecherin, freie Moderatorin, Coach und Trainerin für Rhetorik und Kommunikation. Nach dem Abitur folgten Jahre im Bereich der Film- und Fernsehproduktionen, eine Ausbildung zur Damenschneiderin und ihre Tätigkeit bei Theaterproduktionen. Sauer entschied sich für das Studium des Sprechens und der Sprecherziehung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Seitdem wird sie für Seminartätigkeiten, Lehraufträge sowie Gruppen- und Einzeltrainings für Akademien, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Verwaltungen beauftragt. Sauer trainiert, moderiert und berät dabei Menschen in unterschiedlichen beruflichen Kontexten. Seit 2010 hat sie zudem einen Lehrauftrag im Profil Rhetorik am Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Sie besitzt die Zusatzqualifikation als Redenschreiberin bei der Deutschen Rednerschule Berlin und hat ein Kontaktstudium Personal- und Organisationsentwicklung, VWA absolviert. Für das SWR Doku Festival ist sie zum vierten Mal als Moderatorin aktiv.