Sind Wale Individuen mit der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Intelligenz? Janie Wray und Hermann Meuter sind fest davon überzeugt.

The Whale and the Raven dokumentiert die Arbeit einer Walforscherin und eines Walforschers auf einer unbewohnten Insel an der Westküste Kanadas. In einem Fjordsystem, das einen Zufluchtsort für Orcas, Buckel- und Finnwale darstellt, beobachten die beiden Forscher*innen das Verhalten der Wale. Ihre Arbeit wird gestört, als die stille Fjord-Landschaft in eine Tankerroute für den Transport von Flüssiggas verwandelt werden soll.

Mittendrin befindet sich neben der Kleinstadt, von der das Gas nach Asien exportiert werden soll, auch ein indigenes Dorf, dessen Bevölkerung gespalten ist: Sollen sie das Territorium und die darin lebenden Tiere schützen? Oder sollen sie dem Druck der Industrie nachgeben?

Was die Tanker für das Leben der Wale bedeuten, ist nicht absehbar. Nah dran an dem Walforscher Hermann Meuter und der Walforscherin Janie Wray gibt der Film einen tiefen Einblick in ein einzigartiges Biotop und dessen menschliche und nicht-menschliche Bewohner*innen.

Mirjam Leuze erzählt, warum ihr der Dokumentarfilm so wichtig ist:

Buch und Regie

Mirjam Leuze SWR

Mirjam Leuze studierte Ethnologie sowie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln. Während ihres Studiums lebte sie für längere Zeit in Kirgisistan und führte dort eine ethnomedizinische Feldforschung zu kirgisischen Krankheitskonzepten durch. Seit 2003 ist sie freiberuflich als Journalistin, Filmemacherin und Trainerin für Participatory Video tätig. Ihr erster langer Dokumentarfilm „Flowers of Freedom“ feierte 2014 auf der Berlinale Premiere und wurde für den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2016 nominiert.

Stab / Filmdaten

Deutschland/Kanada 2019 – 101 Min.

Buch und Regie: Mirjam Leuze

Kamera: Sthan Merrick

Montage: Sandra Brandl

Ton: Brent Calkin, Tyler Lucas, Millar Montgomery

Musik: Jesse Zubot

Produktion: busse & halberschmidt, Cedar Island Films

Koproduktion: National Film Board of Canada, ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, TOPOS Film, Vizion

Filmförderung: Film- und Medienstiftung NWR, Province of British Columbia/Film Incentive BC, Canadian Film or Video Production

FSK: 0