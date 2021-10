Um den Geheimnissen ihrer Familie und ihrer Rolle in der Generationskette auf die Spur zu kommen, führt uns Wonders vom Familiencafé am bayerischen Walchensee durch die ganze Welt und wieder zurück an den Walchensee.

Trailer zum Film: Mit Walchensee forever erzählt die deutsch-amerikanische Filmregisseurin Janna Ji Wonders auf eindrucksvolle Weise die Geschichte ihrer Familie, die seit einem Jahrhundert und vier Generationen von eigensinnigen, selbstbestimmten Frauen geprägt wird. Sie porträtiert ihre Perspektive und wie jede auf ihre Weise den patriarchalen Strukturen ihrer Zeit trotzte. Beginnend mit ihrer Urgroßmutter Apa, die am Walchensee ein Ausflugscafé eröffnete, welches bis heute besteht, führt die Familiengeschichte über Mexiko nach San Francisco zum „Summer of Love“, zu indischen Ashrams, einem Harem und immer wieder zurück an den Walchensee. SWR Mit poetischem Einsatz von Archivmaterial macht sich Wonders auf die Suche nach den Geheimnissen ihrer Familie und ihrer eigenen Rolle in der Generationskette. Sie erforscht die Zusammenhänge der familiären Entwicklungen sowie persönliche Sichtweisen auf zeitgeschichtliches Geschehen und erzählt virtuos von Freiheitsdrang, Sinnsuche und der ewigen Anziehungskraft des Ankerpunkts Walchensee. Janna Ji Wonders über ihre ungewöhnliche Familienhistorie, die sie in einem Dokumentarfilm verarbeitet hat: Buch und Regie Janna Ji Wonders SWR Janna Ji Wonders wurde in Mill Valley, Kalifornien, geboren und wuchs am bayerischen Walchensee auf. Mit ihrer Mutter war sie während ihrer Kindheit Teil des sogenannten Harems um fünf Frauen und Rainer Langhans. Sie studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film München, während sie erste Musikvideos als Regisseurin produzierte. Für das Konzept ihres Films Walchensee forever wurde sie 2016 mit dem Made in Germany Förderpreis auf der Berlinale ausgezeichnet. Er feierte auf der Berlinale 2020 seine Weltpremiere und erhielt im Januar 2020 den Bayerischen Filmpreis. Stab / Filmdaten Deutschland 2020 – 110 Min.

Buch und Regie: Janna Ji Wonders, Nico Woche (Co-Autor)

Kamera: Janna Ji Wonders, Sven Zellner, Anna Werner

Dramaturgie und Montage: Anja Pohl

Tongestaltung: Jörg Elsner

Musik: Markus Acher, Cico Beck

Produktion: Flare Film

Koproduktion: BR

Filmförderung: FFF Bayern

FSK: keine Angabe