Wie gestrandete Raumschiffe wirken die blinkenden Wohnmobile an den Rändern deutscher Landstraßen.

„Lovemobil“: Filmemacherin gibt Deutschen Dokumentarfilmpreis zurück Die Filmemacherin von „Lovemobil“, Elke Lehrenkrauss, gibt den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2020 zurück und bedauert schwerwiegende Fehler. Die Leiterin des SWR Doku Festivals, Irene Klünder, zeigt sich erleichtert und begreift den Vorgang als Chance für eine offene Diskussion über Transparenz und der Frage nach Authentizität. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Transparenzhinweis: Dem SWR Doku Festival ist Transparenz sehr wichtig. Daher bleiben die Internetseiten zur Preisverleihung von 2020 zunächst noch online.

„Lovemobil“ heißen die mobilen Wohnwagen. In den blinkenden Minibordellen warten Frauen in nächtlicher Einsamkeit auf ihre Freier. Einige von ihnen haben sich freiwillig dafür entschieden, ihren Lebensunterhalt mit Sexarbeit zu verdienen. Andere prostituieren sich unter Zwang.

Trailer zum Film:



Drei Jahre lang hat Elke Margarete Lehrenkrauss die gestrandeten Frauen aus Osteuropa und Afrika begleitet und ihre bewegenden Schicksale, Träume und Ängste festgehalten. Dass das Leben der Prostituierten häufig in Gefahr ist, zeigt der Mord an einer russischen Sexarbeiterin als Sinnbild der traurigen und erschütternd brutalen Realität.

Demgegenüber steht das Fingerspitzengefühl von Lehrenkrauss, die eine so abgründige Welt, die vielen Menschen verborgen bleibt, durch ihren Film erfahrbar macht. Lovemobil ist ein mitreißendes und nachhaltig wirkendes Wechselspiel zwischen Distanz und Vertrautheit, zwischen Rückzug und Intimität.

Elke Lehrenkrauss erzählt von den Dreharbeiten:

Buch und Regie

Elke Margarete Lehrenkrauss SWR

Elke Margarete Lehrenkrauss arbeitet als Filmemacherin und bildende Künstlerin. Nach ihrem Studium an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) erhielt sie eine Auszeichnung als Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Im Jahr 2003 erwarb sie ihr Diplom in Videokunst an der Hochschule Luzern – Design und Kunst (HSLU). Heute lebt Lehrenkrauss in Berlin

Stab / Filmdaten

Deutschland 2019 – 103 Minuten

Buch und Regie: Elke Margarete Lehrenkrauss

Kamera: Christoph Rohrscheidt

Montage: Elke Margarete Lehrenkrauss

Ton: Henrik Cordes, Elke Margarete Lehrenkrauss

Musik: Dascha Dauenhauer

Produktion: Elke Margarete Lehrenkrauss

Koproduktion: NDR

Filmförderung: nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, Stipendium „cast&cut“ der Stiftung Kulturregion Hannover

FSK: ab 18 Jahren