Die Bewerbung für den Wettbewerb 2021 ist am 10. Januar abgelaufen, die Jury nimmt ihre Arbeit auf / Preisverleihung am 18. Juni 2021 in Stuttgart im Rahmen des SWR Doku Festivals

Filmemacher*innen hatten bis zum 10. Januar 2021 die Möglichkeit, Dokumentarfilme und Dokumentationen für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2021 einzureichen. Die Vorgaben: Diese müssen zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020 im Kino oder auf einem Festival uraufgeführt worden sein bzw. noch werden oder ihre Erstausstrahlung in einem deutschsprachigen Fernsehprogramm gehabt haben. Erforderlich ist eine Mindestlänge von 50 Minuten. Filme, die bereits für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2020 eingereicht wurden, sind von einer wiederholten Bewerbung ausgeschlossen. Aus den eingereichten Werken trifft eine Vorjury eine Auswahl von rund 20 Filmen, aus der die Hauptjury zwölf Filme nominiert. Alle Preise werden im Rahmen des fünften SWR Doku Festivals verliehen, das vom 16. bis 19 Juni 2021 in Stuttgart stattfindet. Deutscher Dokumentarfilmpreis SWR/Monika Maier - Bedeutende Preise für besonders herausragende filmische Leistungen Der Deutsche Dokumentarfilmpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und einer der wichtigsten Preise des deutschsprachigen Films. Seit 2003 vergibt der SWR in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg diesen bedeutenden Hauptpreis. Einen Preis in Höhe von 5.000 Euro für einen Dokumentarfilm aus dem Bereich Kultur stiftet wieder die Norbert Daldrop Förderung. Weiterhin verleiht das Haus des Dokumentarfilms einen Förderpreis in Höhe von 3.000 Euro für einen herausragenden Nachwuchsfilm. Einen Preis aus dem Bereich Musik, dotiert mit 5.000 Euro, vergibt eine eigene Jury der Opus GmbH für einen dokumentarischen Film. Dieser prämierte Film wird auch auf dem Musikfestival ‚Jazz Open‘ gezeigt. Über die Preise entscheiden unabhängige Jurys mit Repräsentanten des Film- und Kunstschaffens aus Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz Preisvergabe auf dem SWR Doku Festival in Stuttgart Die Preise werden voraussichtlich am 18. Juni 2021 im Rahmen des SWR Doku Festivals verliehen. Dieses ist geplant vom 16. Bis 19. Juni 2021 in Stuttgart mit der Aufführung aller nominierten Filme. Anschließende Diskussionsrunden mit den Filmemacherinnen und -machern sind ebenfalls wieder vorgesehen. Neben den Wettbewerbsfilmen werden weitere herausragende Dokumentarfilme gezeigt. Integriert in das Festival ist ‚Dokville‘, der jährliche Branchentreff des Hauses des Dokumentarfilms. Das SWR Doku Festival und Dokville bieten damit viel Film und Gespräch für alle Fans von dokumentarischen Produktionen. Ein Medienkompetenz-Angebot begleitet das Festival. Weiterer wichtiger Träger des Festivals ist die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Das Reglement mit allen Informationen rund um den Preis können Sie hier als PDF einsehen: Reglement Deutscher Dokumentarfilmpreis 2021 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Geschäftsstelle Doku Festival / Deutscher Dokumentarfilmpreis

Leitung Dr. Irene Klünder

Neckarstrasse 230

70190 Stuttgart

dokumentarfilmpreis@swr.de Mehr Infos unter www.swr-doku-festival.de