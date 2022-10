Fola Dada ist Mitglied der Musikfilm-Jury

Musikjurorin Fola Dada SWR Rechteinhaber: Annette Cardinale

Die Künstlerin Fola Dada hat ihre Karriere mit Stepptanz begonnen, wo sie früh mit Jazz-Musik in Verbindung kam. Später wurde aus der Tänzerin eine Sängerin von immer größeren und bekannteren Bands und sie begann ein Musikstudium in Mannheim. Nach dem Studium arbeitete sie als Vocalcoach für die Kandidatinnen und Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ und entschloss sich nach sechs Staffeln, ihre eigene Gesangsschule „Stimmwerk“ zu eröffnen.

Heute ist Fola Dada zudem als Dozentin für Jazz- und Popgesang an den Musikhochschulen in Stuttgart und Nürnberg tätig sowie als Sängerin ihrer eigenen Band, der SWR Big Band und der Band Hattler (von Bass-Legende Hellmut Hattler). In der deutschen Jazz- und Soulszene hat sie einen festen Platz inne und gibt zusammen mit namhaften Kolleginnen und Kollegen in den verschiedensten Besetzungen Konzerte vor begeistertem Publikum.