Woraus besteht die bewusste Erfahrung, in der wir leben? Was ist der Sinn des Lebens? Wie können wir uns unseres Bewusstseins bewusst sein? Das sind Fragen, auf die wir vermutlich zumindest zu unseren Lebzeiten keine Antwort erhalten werden. Und dennoch, so scheint

es, kommen Frauke Sandig und Eric Black dem Mysterium des Bewusstseins, des wissenden Lebens, in ihrem Dokumentarfilm AWARE ein Stück näher.