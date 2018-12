SWR Symphonieorchester Silvesterkonzert – Alles Walzer

Alexander Glasunow Konzertwalzer für Orchester Nr. 1 D-Dur op. 47 Antonio Pasculli Großes Konzert über Themen aus der Oper "I Vespri Sicilliani" von Giuseppi Verdi für Oboe und Orchester Carl Maria von Weber Aufforderung zum Tanz, Rondo brillant op. 65 (bearbeitet für Orchester) Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales (Fassung für Orchester) Richard Strauss Suite aus der Oper "Der Rosenkavalier" AV 145

Der Tanz durchzieht das Silvesterkonzert. Der Walzer war auch in Russland beliebt. Auf den Petersburger Adelsbällen tanzte Glasunow leidenschaftlich und gut. Sein erster Konzertwalzer gibt dieser Leidenschaft Ausdruck. 1819 forderte Weber seine Braut Caroline Brandt mit einem kleinen Klavierstück zum Tanz auf. Er lieferte dem walzerverrückten Biedermeier die Apotheose dieses turbulent aufgeladenen Tanzes. Eine Suite aus sieben Walzern und einem Epilog komponierte Ravel und charakterisierte den Wiener Walzer als "das delikate und immer neue Vergnügen einer nutzlosen Beschäftigung." In der "Rosenkavalier"-Suite überarbeitete Strauss 1945 die populärsten Walzerthemen seiner gleichnamigen Oper für den Konzertsaal. Die Opernparaphrase des Komponisten und Oboenvirtuosen Pasculli glänzt in tänzerischer Virtuosität.