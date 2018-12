In seiner Stuttgarter Stammkneipe durchlebt und kommentiert Sebastian Manz seinen Auftritt in der Stuttgarter Liederhalle als Solist in Nielsens Klarinettenkonzert. Der Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters und vormals des Radio-Sinfonieorchesters spielt das Klarinettenkonzert nicht zum ersten Mal, aber erstmals zusammen mit seinem eigenen Orchester, dem Orchester, dem er als Soloklarinettist verbunden ist.