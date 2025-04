Mr. Shitstorm (4/5)

Vor allem über seine Auftritte in den sozialen Medien hat Boris Palmer sowas wie die "Marke Palmer" geschaffen. Die Schlagzeilen seiner Posts sorgen oft für Schnappatmung. Was er genau gemeint hat, geht da nicht selten schon im lauten Aufschrei unter. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist sein "Wir schaffen das nicht" in der Flüchtlingskrise 2015. Für Interviews und Talkshows wird er damit allerdings zum interessanten Gast, weil er für Kontroverse sorgt. Ist Boris Palmer ein gewiefter Polit-Influencer, der sich geschickt immer im Gespräch hält? Oder ist er ein Internet-Troll, der Freude an explodierenden Diskussionen hat? Oder wird er selbst Opfer seiner Impulsivität – und einer Aufmerksamkeits-Maschinerie, die von einer steilen Überschrift zur nächsten hechelt? Welche Auswirkungen Palmers Posts haben können, davon erzählen uns in dieser Folge Menschen aus Gambia, die in Tübingen leben.

Jeden Donnerstag eine neue Folge überall, wo es gute Podcasts gibt. Gleich weiterhören? Alle Folgen jetzt schon in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/stunk-palmer-bringt-die-welt-in-ordnung ).