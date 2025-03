Loopings (1/5)

per Mail teilen

Der junge Boris Palmer lebt seine Mission: Er will die Welt retten und gibt alles für den Umweltschutz. Deswegen ist er begeisterter Bahn-Fahrer. Dass er sich damit bis ins letzte Detail gut auskennt, beweist er in einer seiner politischen Sternstunden: der Schlichtung zum Bahnprojekt Stuttgart 21. Da wird Boris Palmer zum heimlichen Star, kurz nachdem der Streit um den tiefer gelegten Bahnhof völlig eskaliert ist. Für seine politische Karriere bei den Grünen scheinen alle Türen offen. Was steht ihm auf seinem Weg nach oben immer wieder im Weg?

Jeden Donnerstag eine neue Folge überall, wo es gute Podcasts gibt. Gleich weiterhören? Alle Folgen jetzt schon in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/stunk-palmer-bringt-die-welt-in-ordnung ).