Der SWR hat neben unserem 5-teiligen Podcast eine 90 minütige Dokumentation über Boris Palmer produziert. Unsere Host Sandra Kolnik war bei der Premiere und hat sie gesehen. Was sie super spannend fand und wo sich unser Podcast als Ergänzung lohnt erzählt sie Alex Müller in dieser Bonus Folge von "Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung"

https://1.ard.de/der-palmer-komplex