Der Hühner-Faktor (3/5)

Boris Palmers Dauer-Attribut ist "umstritten", er gilt als polarisierender Politiker. Und trotzdem wird er 2022 zum dritten Mal zum Oberbürgermeister von Tübingen gewählt. Er brennt für die Lokalpolitik, weil er hier wirklich etwas bewegen kann. Palmer ist ein Macher, einer, der Probleme direkt angeht. Dass er dabei anderen auf die Füße tritt – egal. Seine Mission ist die Welt zu retten! Dafür nimmt er auch bad vibrations in Kauf. So bricht er gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einer ungeschriebenen Dienstwagen-Regel. Mit der Verpackungssteuer und den Tests für alle während der Pandemie wird Tübingen zum role model für andere Kommunen. Warum passen die Stadt und Palmer scheinbar so gut zusammen?

Jeden Donnerstag eine neue Folge überall, wo es gute Podcasts gibt. Gleich weiterhören? Alle Folgen jetzt schon in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/stunk-palmer-bringt-die-welt-in-ordnung ).