Die Bewerbungszeit für unsere #stromlos-Familie ist abgelaufen – aber kein Grund traurig zu sein! Zieht gemeinsam mit uns den Stecker und werdet Teil der #stromlos-Community!

Um was geht’s bei #stromlos genau?

Täglich nutzen wir eine Vielzahl von elektronischen Geräten, ohne die unser Leben nicht mehr vorstellbar wäre. Was wäre aber, wenn wir auf „Strom-Diät“ gesetzt würden? Wie gut könnten wir – zumindest temporär – auf Strom und elektrische Geräte verzichten? Dieses Experiment wagt eine Familie im Rahmen von #stromlos und muss jeden Tag neue Challenges bestehen. Zwei Wochen lang wird unsere #stromlos-Familie versuchen, ihren Alltag trotzdem weiter am Laufen zu halten und wir sind gespannt, welche kreativen Lösungen der Familie dabei einfallen. Während ihrer Challenges unterstützen wir sie mit Tipps von Euch aus der #stromlos-Community und Experten-Beratungen.

Wie könnt Ihr Teil von #stromlos werden?

Unser Live-Experiment wird über zwei Wochen täglich live auf den Online-Kanälen gestreamt, sowie im Hörfunk, Fernsehen und über Social Media begleitet. Sammelt gemeinsam mit unserer Familie spannende Erkenntnisse über eigene Strom-Abhängigkeiten und erhaltet konstruktive Vorschläge, wie wir im Alltag an vielen Stellen Strom einsparen können. Seid gespannt! Ab November geht’s los, aber schaut gerne schon jetzt vorbei: In der ARD Mediathek, bei SWR Fernsehen Facebook oder im SWR Youtube-Kanal. Viele nützliche Tipps rund um ein nachhaltigeres Leben bekommt Ihr auch in unserer neuen Reihe "Ökochecker" in der ARD Mediathek, bei Youtube und auf Instagram.