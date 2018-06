Wintersport | Biathlon Simon Schempp im Formcheck

Simon Schempp ist einer der Besten im Biathlon-Zirkus. Der Hoffnungsträger aus dem schwäbischen Uhingen startet diese Woche im Einzel in Östersund in die neue Saison. Doch wie ist die aktuelle Form beim deutschen Topstar?

Der Uhinger Simon Schempp könnte bei Olympia seine erste Einzelmedaille gewinnen

Er ist schnell, meist treffsicher und ziemlich ehrgeizig. Das Gesamtpaket bei Simon Schempp für eine erfolgreiche Biathlon-Karriere stimmt. Das bewies der Mann aus der schwäbischen Ski-Zunft Uhingen bereits in den vergangenen Wintern. 25 Podest-Platzierungen, darunter zwölf Weltcupsiege, und der Weltmeistertitel im Sprint 2017 sind seine bisherige Ausbeute. Simon Schempp ist spätestens nach seinem WM-Erfolg 2017 einer der Top-Favoriten auf olympisches Edelmetall. Aber wie ist er in diesem jetzt beginnenden Olympia-Winter in Form?

Schempp für Mixed geschont

Für die Mixed-Staffeln in Östersund wurde Simon Schempp nicht aufgestellt. "Er soll sich für die anstehenden Einzelwettbewerbe schonen", so Bundestrainer Mark Kirchner. Ein Indiz dafür, dass Schempp noch einiges vorhat in dieser Saison und den Fokus voll und ganz auf den Weltcup und die anstehenden Olympischen Spiele in Pyeongchang setzt. In Südkorea soll es endlich mit der ersten Einzelmedaille klappen. Nach Silber im Team 2014 in Sotchi ist es an der Zeit, dass der aufstrebende Schempp mit Edelmetall nach Hause fährt.

Trailrun, Bergtouren und Radfahren als Vorbereitung

Nach der harten letzten Saison mit Gesamtplatz fünf ging es für den Uhinger mit Freundin Franziska Preuß in den wohlverdienten Urlaub. Doch der Trainingsalltag lässt nicht lange auf ihn warten: Die ersten Trainingskilometer wurden bereits Ende März mit dem Rennrad zurückgelegt. Weitere Einheiten folgten auf Skirollern die Bergpässe hinauf, für die maximale Kraftausdauer. Zur Vorbereitung auf die kräftezehrende Saison übte sich Schempp als Trailrunner in den Bergen und absolvierte die ein oder andere Wandertour. Für den Winter machte sich Schempp außerdem zusammen mit der Mannschaft in den Trainingslagern fit.

Erfolgreichster Athlet bei den deutschen Meisterschaften

Im deutschen Lager war der "Schemppion" im Sommer der Beste auf Skirollern in seiner Disziplin. Bei den Deutschen Meisterschaften am bayrischen Arber zeigte sich der 29-Jährige als erfolgreichster Athlet. Nach dem dritten Platz im Sprint konnte er in der Verfolgung die Konkurrenz mit großem Abstand hinter sich lassen. Auch im Staffelrennen stand Schempp mit seinen baden-württembergischen Teamkollegen Benedikt Doll (SZ Breitnau) und Lukas Rombach (SC Wehr) auf dem obersten Treppchen. Einzig in seiner goldenen WM-Disziplin, dem Massenstart, konnte Schempp bei den Deutschen Meisterschaften nicht überzeugen. Mit sechs Schießfehlern hieß es auch am Ende Platz sechs. Positiv aufgefallen ist der Schwabe im Massenstart dennoch: Er war im Rennen mit der schnellsten Laufzeit unterwegs. Das harte Training im Sommer muss gefruchtet haben.

Saison-Auftakt im letzten Jahr nicht geglückt

Dass Simon Schempp trotz seiner erfolgreichen Sommervorbereitungen zum Auftakt nicht immer top-fit ist, zeigte er im letzten Winter. Beim ersten Rennen im schwedischen Östersund belegte er nur Platz 46 im Einzel. Bei den Rennen der darauffolgenden Tagen kam Schempp mehr und mehr in Schwung: Rang 21 im Sprint und Neunter im anschließendem Verfolgungsrennen. Im Laufe der Saison kam Schempp zunehmend in Form, so dass er am Ende sogar den zweiten Platz im Massenstartgesamtweltcup hinter dem überragenden Franzosen Martin Fourcade gewann.

Am Donnerstag kann der Uhinger seine Form bei seinem Auftakt im Einzel beweisen. Zu viel ist aber nicht zu erwarten, denn die meisten Weltcupsiege feierte Schempp immer erst im neuen Jahr. Er braucht zwar immer etwas Zeit, um in die Saison zu finden. Dann schlägt er aber zu.