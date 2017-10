Winfried Schäfer | Interview Winnie Schäfer trainiert "die Blauen" in Teheran

Schäfer: Das Land reizt natürlich auch. Ich habe dort noch nie gearbeitet oder in der Umgebung. Es ist ein traditionsreiches und kulturelles Land. Es ging alles sehr schnell. Der Verein hatte mich kontaktiert und mich zum Gespräch eingeladen. Esteghlal Teheran ist einer der größten Vereine in Asien und hat zweimal die Champions-League gewonnen, hat im Moment aber Probleme. Die Probleme sind natürlich in einem Land, in dem wir immer 70.000-80.000 Zuschauer im Stadion haben, nicht einfach zu lösen. Die Zuschauer sind hier sehr starke Fans. Man muss hier hart, gut arbeiten um versuchen da wieder raus zukommen.