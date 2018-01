Fußball | TSG Hoffenheim Schalke schnappt sich Hoffenheims Mark Uth

Die TSG Hoffenheim verliert nach Sandro Wagner, der in der Winterpause zum FC Bayern gewechselt ist, mit Mark Uth nach dieser Saison seinen zweiten Torjäger. Den 26-Jährigen zieht es zum FC Schalke 04.

Uth unterschreibt bei den Knappen einen Vierjahresvertrag bis 2022. "Mark Uth ist der derzeit torgefährlichste deutsche Angreifer der Bundesliga und wird unsere Optionen in der Offensive ab Sommer noch einmal deutlich verbessern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FC Schalke 04 gewinnen konnten", sagte S04-Sportvorstand Christian Heidel.

Bereits vor Weihnachten hatte Mark Uth angekündigt, er wolle sich über die Feiertage mit Familie und Berater zusammensetzen und danach zeitnah eine Entscheidung über seine fußballerische Zukunft bekanntgeben. Lange haben sich die Hoffenheimer vergeblich um eine Vertragsverlängerung mit dem schnellen Angreifer bemüht. Uth war im Sommer 2015 vom SC Heerenveen aus den Niederlanden zur TSG gewechselt und schoss in bislang 63 Spielen für die Hoffenheimer 24 Tore.

Fakt ist aber auch: Im Nachwuchsbereich ist die TSG Hoffenheim weiter bestens aufgestellt. Mit Geiger, Akpoguma, Posch und Hack schafften in der Vorrunde immerhin vier junge Spieler den Sprung in die Bundesliga. Und mit Meris Skenderovic aus der U23 und David Otto (19 Tore in 13 Spielen der U19-Bundesliga) stehen bereits die nächsten Torjäger-Talente auf dem Sprung.