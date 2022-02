Was bedeutet die Corona-Warnstufe für den Profi-Sport in BW?

Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg wieder die Corona-Warnstufe. Was bedeutet das für die Profi-Klubs im Land?

Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg sinken. Insbesondere die Hospitalisierungsinzidenz. So mussten in den vergangenen sieben Tagen weniger als 15 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus (7,8 am 22.02.2022).Weil auch weniger als 390 Menschen mit Corona auf einer Intensivstation liegen (285), gilt in Baden-Württemberg seit Mittwoch wieder die Corona-Warnstufe.

Damit können auch wieder mehr Menschen in die Stadien und Sporthallen. Zudem gilt in allen Stadien und Hallen wieder die 3G-Regel, wonach auch Menschen ohne Immunisierung aber einem tagesaktuellen Corona-Test wieder vor Ort mit ihrem Klub mitfiebern können.

Maximal 25.000 Menschen im Stadion

Im Freien dürfen 75 Prozent des Stadions gefüllt werden - bis maximal 25.000 Menschen. Die kann der VfB Stuttgart (Fassungsvermögen 60.449 Plätze) voll auslasten. Auch zum Heimspiel des SC Freiburg (Fassungsvermögen 34.700 Zuschauer) sind am Samstag gegen Hertha BSC 25.000 Zuschauer erlaubt.

Die TSG Hoffenheim (Fassungsvermögen 30.150) darf am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart bis zu 22.000 Fans empfangen. Waldhof Mannheim durfte mit einer vorgreifenden Ausnahme-Genehmigung bereits das Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:0) vor 19.000 Zuschauern spielen.

Maximal 6.000 Menschen in der Halle

Sporthallen in Baden-Württemberg dürfen bis zu 60 Prozent ausgelastet werden - bis maximal 6.000 Personen. Die Adler Mannheim und die Rhein-Neckar Löwen sind jedoch die einzigen Teams, mit einer so großen Halle, dass sie die 6.000-Zuschauer-Grenze ausreizen dürfen.

Die Schwenninger Wild Wings haben bereits angekündigt, für das Spiel gegen die Kölner Haie am Freitag 3.500 Tickets anzubieten. Auch die Bietigheim Steelers wollen am Sonntag gegen den EHC München wieder 2.258 Zuschauer in die Halle lassen.

CEV-Pokal vor 1.350 Zuschauern möglich

Die Handballer müssen hingegen noch etwas warten: Die Partie von Frisch Auf Göppingen gegen Hannover-Burgdorf ist wegen eines Corona-Ausbruchs kurzfristig abgesagt worden. Der TVB Stuttgart spielt erst am Samstag gegen den Bergischen HC - vor maximal 3.600 Zuschauern in der Porsche-Arena. Das Balinger Auswärtsspiel beim HSV Hamburg ist ebenfalls abgesagt.

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart freuen sich für das Rückspiel im CEV-Pokal gegen den kroatischen Klub Mladost Zagreb (Dienstag, 1. März, ab 19 Uhr im Livestream) auf die Unterstützung von maximal 1.350 Zuschauern in der Scharrena. Das Hinspiel überträgt SWR Sport live.

Durch die neuen Regeln können auch mehr Fans ihren VfB Friedrichshafen am 6. März zum Pokalfinale begleiten. In der Mannheimer SAP-Arena treffen die Häfler um 16:45 Uhr vor maximal 6.000 Zuschauern auf die SVG Lüneburg.