Erste Deutsche Wakesurf-Meisterschaft vor Langenargen

Die ersten Deutschen Meisterschaften im Wakesurfen am Boot werden am Samstag auf dem Bodensee ausgetragen. 50 Sportlerinnen und Sportler nehmen teil.

Vor Langenargen (Bodenseekreis) finden am Samstag die ersten Deutschen Meisterschaften im Wakesurfen auf dem Bodensee statt. Der Motor-Yacht-Club Obersee richtet sie aus. Seit 9 Uhr laufen die Wettkämpfe.

Rund 50 Sportlerinnen und Sportler treten bei den deutschen Wakesurf-Meisterschaften an. Bei der noch recht jungen Sportart wird mit Hilfe eines speziell ausgestatteten Motorboots eine große Welle erzeugt. Die Surfer werden zunächst mit Hilfe einer Leine auf die Welle gezogen und zeigen dort freistehend verschiedene Tricks. Schiedsrichter an Bord des Bootes bewerten die Läufe.

Amtierender deutscher Meister in Langenargen dabei

Neugierige könnten die Wettkämpfe in Langenargen gut von der Uferpromenade aus beobachten, so Paul Minz vom Motor-Yacht-Club Obersee in Kressbronn, der die Meisterschaften ausrichtet. Der amtierende Weltmeister der Wassersportart, Andy Schmahl, ist Clubmitglied und hatte die ersten Deutschen Meisterschaften im Wake-Surfen initiiert.