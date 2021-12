Mihambo, Zverev und Bahnrad-Vierer der Frauen gekürt

per Mail teilen

Zum 75. Mal haben Deutschlands Sportjournalisten die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres gewählt. Tennisspieler Alexander Zverev und der Bahnrad-Vierer der Frauen wurden erstmalig ausgezeichnet, Weitspringerin Malaika Mihambo bereits zum dritten Mal in Folge.

Die Ehrung als Sportler des Jahres ist für Tennisspieler Alexander Zverev die Krönung seiner bisher erfolgreichsten Saison. Der 24-Jährige gewann 2021 die Masters in Madrid und Cincinnati, die ATP-Finals in Turin und vor allem holte er bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Herren-Einzel – als erster Deutscher überhaupt.

Die Auszeichnung zum Sportler des Jahres ist die erste für das deutsche Männer-Tennis seit Wimbledonchampion Michael Stich 1991. Ikone Boris Becker gewann gleich viermal (1985, 1986, 1989, 1990). Auf Platz zwei landete der Schwimmer Florian Wellbrock, Dritter wurde Skispringer Karl Geiger.

Titel-Hattrick für Mihambo

Weitspringerin Malaika Mihambo aus Oftersheim bei Heidelberg wurde bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet. Das gelang vor ihr nur der Tennisspielerin Steffi Graf Ende der 80er Jahre. Die Ringerin Aline Rotter-Focken aus Triberg im Schwarzwald wurde Zweite, Kanutin Ricarda Funk, die für Bad Kreuznach startet, Dritte.

Erstes Olympia-Gold im Weitsprung seit langem

Mihambo hatte 2021 nach einem nervenaufreibenden Finale Olympia-Gold geholt. Vor ihrem letzten Versuch war sie Dritte, dann sprang sie sieben Meter und damit 21 Jahre nach Heike Drechsler zum Weitsprung-Olympiasieg.

Bahnrad-Vierer der Frauen erstmalig ausgezeichnet

Team des Jahres wurde der Bahnrad-Vierer der Frauen vor der Dressur-Equipe und dem Tischtennisteam der Männer. Der Vierer wurde Europameister, Weltmeister und in der Besetzung Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung mit Weltrekordzeit. Es war das erste Gold des deutschen Frauen-Bahnradfahrens in der Königsdisziplin.

Gala mit Hygienemaßnahmen

Die Veranstaltung im Kurhaus in Baden-Baden fand coronabedingt mit strengen Hygienemaßnahmen und weniger Gästen als üblich statt. Rund 200 Gäste waren geladen. An der Wahl hatten sich 980 Sportjournalisten und Sportjournalistinnen beteiligt.