Wer ist Ihr Sportheld 2021?

SWR Sport stellt Sportlerinnen und Sportler in Baden-Württemberg vor, die im Jahr 2021 herausragende Leistungen oder Engagements erbracht haben. Es geht dabei nicht in erster Linie um Titel, Triumphe, WM-Teilnahmen, Medaillen oder Rekorde.

Es geht um beeindruckende Persönlichkeiten und deren besondere Geschichten in diesem Sportjahr. Diese könnten sein: Eine besonders faire Geste, ein herausragendes ehrenamtliches Engagement, das Verarbeiten eines Schicksalsschlages, das couragierte Anprangern von Missständen oder das Meistern der Doppelbelastung Beruf/Sport.

Jung oder Alt, Profi oder Amateur, Mann oder Frau – wir stellen Ihnen die Sporthelden und Sportheldinnen 2021 aus Baden-Württemberg vor.

Kandidatin 1: Lilly Zednikova - Krebs besiegt und zum Ironman geschafft

Lilly Zednikova hat eine schwere Zeit hinter sich: Die 40-Jährige erkrankte 2013 an Lymphdrüsenkrebs. Nachdem sie die Krankheit besiegt hatte, begann die zweifache Mutter mit dem Ausdauertraining im Triathlon. Die Distanzen wurden immer länger, in diesem Sommer erfüllte sie sich ihren größten Wunsch: Beim Ironman in Roth qualifizierte sie sich für den berühmten Triathlon auf Hawaii.

Kandidat 2: Lars Weirauch - Kämpfer für Kinderschutz

Lars Weirauch setzt sich für den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt ein. Der 52-Jährige ist Vater von drei Mädchen und engagiert sich in der Fußballabteilung des TSV Tettnang (Bodenseekreis), um Kinder und Jugendliche vor sexuellen Übergriffen im Sport zu bewahren. Wegen seines Engagements gilt der TSV deutschlandweit als Vorbild beim Kinderschutz.

Kandidat 3: Holger Gremmers - Vom Junkie zum Hochleistungssportler

Über 25 Jahre war Holger Gremmers drogenabhängig. Es begann mit Joints und endete mit Heroin. Den Weg aus der Abhängigkeit und zurück ins Leben fand er über das Laufen. Im September 2021 absolvierte der 53-Jährige einen Ultra-Run in den Vogesen: 200 Kilometer über Stock und Stein, 10.000 Höhenmeter rauf und wieder runter, bis er nach 43 Stunden den Weg ins Ziel fand.

Kandidat 4: Philipp Rießle - Skisprungtrainer mit Herz für Kinder

Philipp Rießle bringt Kinder zum Fliegen - als Trainer bei der Skizunft Breitnau. Der 36-Jährige ist Gründer der Trainingsgruppe "Running Dragons", über 60 Kinder trainieren mittlerweile im Skispringen und Langlauf. Bis die Corona-Pandemie mit Lockdown und Trainingsverbot den Betrieb ausbremste. Aber Rießle und sein Team organisierten sich neu, um den Kindern weiter Bewegung - ob im Einzeltraining oder online - möglich zu machen.

Kandidatin 5: Svenja Mayer - Rollstuhl-Basketballerin und Mobilitätslotsin

2011 wurde Svenja Mayer von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die damals 19-Jährige endete querschnittsgelähmt im Rollstuhl, doch sie kämpfte sich zurück. Nach über 50 Operationen hat sie es zur Nationalspielerin im Rollstuhl-Basketball gebracht, bei den Paralympics in Tokio wurde sie Vierte. Als sogenannte Mobilitätslotsin hilft sie in der Unfallklinik Ludwigshafen Menschen dabei, nach einem Unfall mit dem Rollstuhl umzugehen.

Sieger bei "SWR Sport BW" im TV-Studio am 19. Dezember

Das Voting läuft bis Freitag, 17. Dezember, um 12 Uhr. Bis dahin können Sie für den Sporthelden oder die Sportheldin 2021 abstimmen. Der Sieger/die Siegerin wird am Sonntag, 19. Dezember, in der Fernsehsendung "SWR Sport BW" in Stuttgart zu Gast sein.