Volleyball | Bundesliga Friedrichshafen dominiert Rottenburg

Der VfB Friedrichshafen feierte damit seinen dritten Sieg im dritten Spiel und führt die Tabelle an. Der TV Rottenburg belegt den neunten Tabellenplatz und wartet weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison. Die Häfler zeigten gegen Rottenburg keine Schwächen und waren dem TVR in allen Belangen überlegen. Als beste Spieler wurden bei Rottenburg Idner Faustino Lima Martins und beim VfB Abwehrchef Markus Steuerwald ausgezeichnet. Mit 17 Punkten erfolgreichster Angreifer war der Häfler Daniel Malescha.

"Wir hatten das Spiel heute sehr gut unter Kontrolle", sagte VfB-Coach Vital Heynen nach dem Spiel und konnte nachvollziehen, warum Steuerwald zum MVP gewählt wurde. „Unsere Annahme war heute wirklich gut. Ich kann mich kaum an ein Spiel in der vergangenen Saison erinnern, in dem wir so konsequent gespielt haben."