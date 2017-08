Vielseitigkeits-EM | Michael Jung Goldreiter Jung in guter Form

Michael Jung startet bei der Vielseitigkeits-EM in Strzegom (Polen) die Mission Titelverteidigung. In der Vorbereitung auf das Turnier musste Jung aber schon einen Schock verdauen.

Michael Jung will bei der Vielseitigkeits-EM im polnischen Strzegom hoch hinaus.

Michael Jung war in den vergangenen Jahren im Vielseitigkeitsreiten das Maß aller Dinge. Seit 2010 gewann der Ehrenbürger der Stadt Horb am Neckar alles, was es zu gewinnen gab. Neben der Deutschen Meisterschaft gewann Jung in Einzel- und Mannschaftswettbewerben sechs Europameisterschaftstitel, dreimal Gold und einmal Silber bei den Olympischen Spielen in London und Rio de Janeiro und wurde als erster Deutscher Weltmeister im Vielseitigkeitsreiten.

Kurzum: Michael Jung hat mit 35 Jahren alles erreicht - und trotzdem ist der Erfolgsreiter noch immer nicht zufrieden. "Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre mit einer Platzierung zufrieden", so Jung. Doch Jung hat noch nicht genug. Darum will er bei der Vielseitigkeits-EM vom 17. bis 20. August in Strzegom (Polen) auch nochmal angreifen.

"fischerRocana" springt für "Lennox" ein

Alles andere als eine Kleinigkeit musste der Schwabe in der Vorbereitung auf das Turnier verkraften. Anfang Juli zog sich sein Pferd "Lennox" eine Zerrung im Vorderbein zu. Die Genesungsdauer bleibt bei einer derartigen Verletzung ungewiss, für einen Reitsportler rund anderthalb Monate vor dem Saisonhöhepunkt also eine Katastrophe. Der neunjährige Wallach war ursprünglich als Turnierpferd für Strzegom auserkoren, fiel mit seiner Verletzung nun jedoch zu lange aus, um in Polen an den Start zu gehen.

Mehr als ein Ersatzpferd: fischerRocana soll bei der EM ihre Wendigkeit ausspielen.

Als Ersatz stand schnell die erfahrene Stute "fischerRocana" fest. Ein Name, der durchaus merkwürdig klingt, aber dennoch korrekt ist. Im Zuge der Kooperation mit seinem Hauptsponsor aus dem Nachbarort Jungs wurden drei seiner Pferde nach dem Dübel-Giganten benannt.

Mit zwölf Jahren hat fischerRocana schon einiges an Erfahrungen gesammelt und hat noch einen weiteren Pluspunkt auf ihrer Seite: "Rocana kennt Strzegom schon von 2014 und wird ihr Bestes geben", ist Jung optimistisch. Die Stute sei für den Titelverteidiger sowieso kein Ersatzpferd, sondern eines seiner Top-Rösser, das vor allem durch Wendigkeit und Agilität bestäche.

Mit Knochenabsplitterung zum EM-Titel 2015

Das Vertrauen in fischerRocana bleibt somit selbst nach einem Sturz vor zwei Jahren bestehen. Schon damals hatte Jung mit einer suboptimalen Vorbereitung vor der EM zu kämpfen. Die Stute stürzte eine Woche vor der Europameisterschaft, erwischte das Bein ihres Reiters und verletzte ihn am Bein: Knochenabsplitterung. Jung ignoriert die Verletzung, startet und gewinnt die EM. Widrigkeiten bei der Vorbereitung ist der 35-Jährige also gewohnt. Stören lässt er sich davon allerdings kaum.

Jung am Freitag in der Dressur

Auf dem Rücken von fischerRocana peilt Jung deshalb sowohl im Einzel als auch im Mannschaftswettbewerb die Goldmedaille an. "Am Ende ist die Einzelmedaille natürlich die wichtigste, aber gerade bei großen Meisterschaften will man auch im Team erfolgreich sein", schildert der Olympiasieger seine Ziele.

Jung will seine Medaillen-Sammlung mit dem vierten Gold in Folge erweitern.

Neben der Münsteranerin Ingrid Klimke, die schon bei den Mannschafts-Titeln 2011, 2013 und 2015 gemeinsam mit Jung in der Mannschaft stand, komplettieren die EM-Novizin Julia Krajewski aus Niedersachsen und die erfahrene Bettina Hoy (Nordrhein-Westfahlen) das deutsche Team. Krajewski und Hoy starten am Donnerstag, Jung und Klimke reiten ihre Dressur am Freitag.