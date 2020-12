Das ist InForm by SWR Sport

Neuer YouTube-Kanal von SWR Sport Das ist InForm by SWR Sport

An Sport in Vereinen ist coronabedingt derzeit nicht zu denken. Deshalb gibt es jetzt den neuen YouTube-Kanal "InForm by SWR Sport" mit Fitnesstrainerin Fernanda Brandao. Es geht darin nicht nur um Fitness, sondern auch um Achtsamkeit und Stressabbau.