VfB Stuttgart | Transfer Medien: Beck kehrt zum VfB zurück

Andreas Beck steht laut Medienberichten vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der Rechtsverteidiger von Besiktas Istanbul soll demnach zu seinem ehemaligen Verein VfB Stuttgart wechseln.

Nach sieben Jahren in Hoffenheim war Beck im Sommer 2015 zu Besiktas gewechselt. Am Bosporus erlebte der 30-Jährige eine erfolgreiche Zeit und wurde in beiden Spielzeiten mit Besiktas jeweils Meister der Süper Lig. Insgesamt kam er 76 Mal für die "Adler" zum Einsatz. Zudem lief der Defensivspieler neun mal für die deutsche Nationalmannschaft auf.